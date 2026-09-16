Άλμπουμ

To oneiro

Αλκίνοος Ιωαννίδης

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Το όνειρο
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού single «Τα Λέμε» με σκιές ανθρώπων πάνω σε νερό.
2026
Ta Leme (Lo – Fi Edition)
Αφίσα συναυλίας για τα 30 χρόνια με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Αλκίνοο Ιωαννίδη στο Ηρώδειο.
2025
Manos Hadjidakis 30 (Live at Odeon of Herodes Atticus)
2024
Thysia
2024
Totem
2024
Mia Poria
Εξώφυλλο άλμπουμ με πολύχρωμο σκίτσο φιγούρας και κιθάρας σε λευκό φόντο
2024
The Garden (Savvopoulos English Edition)