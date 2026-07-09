Αλκίνοος Ιωαννίδης Βιογραφικό

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, γεννημένος στις 19 Σεπτεμβρίου του 1969 στη Λακατάμια της Λευκωσίας, αποτελεί έναν από τους πιο πολυδιάστατους και αυθεντικούς καλλιτέχνες του ελληνόφωνου πενταγράμμου. Η πορεία του, γεμάτη ήθος, ποιητικότητα και συνεχείς μουσικές αναζητήσεις, τον έχει καθιερώσει ως έναν δημιουργό που δεν ακολουθεί τις εφήμερες τάσεις, αλλά χαράσσει με συνέπεια τον δικό του, απόλυτα προσωπικό δρόμο. Προερχόμενος από μια οικογένεια με βαθιά και ουσιαστική καλλιτεχνική φλέβα, ο Αλκίνοος γαλουχήθηκε σε ένα περιβάλλον όπου η τέχνη αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Ο πατέρας του, καταξιωμένος ζωγράφος, η μητέρα του, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός, και ο αδελφός του, διακεκριμένος ποιητής, δημιούργησαν τον ιδανικό καμβά για την πνευματική του ανάπτυξη από πολύ νεαρή ηλικία.

Στα παιδικά του χρόνια στην Κύπρο, το αρχικό του όνειρο ήταν να σπουδάσει ντραμς. Ωστόσο, η έλλειψη κατάλληλου δασκάλου στη Λευκωσία τον οδήγησε στην κιθάρα, ένα όργανο που έμελλε να γίνει η απόλυτη προέκταση της μουσικής του ψυχής. Αφού ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία, το 1989 έκανε το μεγάλο βήμα και μετοίκησε στην Ελλάδα. Εξασφαλίζοντας υποτροφία, εισήχθη στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Παράλληλα, πέρασε και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία όμως εγκατέλειψε για να αφοσιωθεί πλήρως στην καλλιτεχνική του πορεία. Η θητεία του στην υποκριτική ήταν εξαιρετικά σημαντική. Το 1993, έκανε το ντεμπούτο του στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, ερμηνεύοντας τον ρόλο του Μοσχίονα στη «Σαμία» του Μενάνδρου, ενώ το 1996 επέστρεψε στον ίδιο ιερό χώρο ως Απόλλωνας στην «Άλκηστη» του Ευριπίδη. Η επαφή του με το θέατρο και τον κινηματογράφο του έδωσε μια μοναδική εκφραστικότητα, μια εσωτερική θεατρικότητα που αργότερα θα μετέφερε στις μουσικές του ερμηνείες, δίνοντας παλμό σε κάθε λέξη που τραγουδούσε.

Η μουσική, ωστόσο, ήταν ο τομέας όπου ο Αλκίνοος βρήκε την απόλυτη ελευθερία έκφρασης. Το 1993 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Στην αγορά του κόσμου». Το άλμπουμ, σε στίχους και μουσική του Νίκου Ζούδιαρη και ενορχήστρωση του Τάκη Μπουρμά, βρήκε τον δρόμο προς την έκδοση χάρη στην καθοριστική βοήθεια της Δήμητρας Γαλάνη. Το τραγούδι «Στην αγορά του Αλ Χαλίλι» γνώρισε άμεση επιτυχία, κάνοντας τη φωνή του γνωστή σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στη διάρκεια των δεκαετιών που ακολούθησαν, ο Αλκίνοος έχτισε μια πλούσια δισκογραφία. Κομμάτια όπως τα «Παράκληση», «Πριν», «Ο Τιμονιέρης», «Ο Δρόμος, ο Χρόνος και ο Πόνος» και «Αύγουστος» δείχνουν την ευρεία γκάμα των μουσικών του επιρροών. Οι στίχοι του αγγίζουν βαθιά υπαρξιακά και κοινωνικά ζητήματα, όπως αποτυπώνεται καθαρά σε τραγούδια σαν τα «Βυθός», «Ο Προσκυνητής», «Μαύρη Πεταλούδα», «Απόγευμα στο Δέντρο» και «Η Τέλεια Παρεξήγηση». Παράλληλα, οι ζωντανές του εμφανίσεις φημίζονται για τη μυσταγωγική τους ατμόσφαιρα.

Η προσωπική του ζωή κρατιέται αυστηρά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αποφεύγει τις κοσμικές εμφανίσεις, προτιμώντας να μιλά μέσα από το έργο του και τη σταθερή του στάση σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής δικαιοσύνης. Η κληρονομιά που χτίζει είναι αυτή ενός ακέραιου δημιουργού, του οποίου τα τραγούδια αποτελούν καταφύγιο για πολλές γενιές. Όσον αφορά το MAD, το δίκτυο ενημερώνει συχνά το κοινό του για τις συναυλιακές του δραστηριότητες μέσω του mad.gr (όπως για το Rockwave Festival 2025 και το Mani Summer Festival 2025), ενώ η εκπομπή OK!Themi έχει κάνει αναδρομή σε κλασικές του ερμηνείες, όπως το τραγούδι «Όνειρο Ήτανε».