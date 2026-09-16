Άλμπουμ

To Proxenio Tis Ioulias (Original TV Series Soundtrack)

Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Ιουλία
    Δάκρυ Στη Γη
    Ανάταση
    Το Πρώτο Άγγιγμα
    Το Ταξίδι
    Τρυγόνα
    Το Παράπονο Της Τρυγόνας
    Άστρο Κι Ουρανός
    Με Τα Φτερά Του Αλόγου
    Πέταγμα
    Το Τέλος Του Καλοκαιριού
    Χασάπικο Του 50
    Κόκκινο Νυφικό
    Με Θέα
    Στη Μοναξιά Της Ιουλίας
    Ioulia – Unplugged
    Το Δάκρυ Της Ιουλίας
    Ραγισμένη Αγάπη
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο remix για το τραγούδι Ο Άγγελος Μου με λευκά φτερά σε φόντο σύννεφων
2025
O Aggelos Mou (Sotiris Ferfiris Remix)
Εξώφυλλο παιδικού άλμπουμ με τίτλο Το Μυστήριο των Χρωμάτων
2025
To Mistirio Ton Xromaton
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα σε προφίλ με κοντά μαύρα μαλλιά και φόντο θάλασσα.
2025
To S’ Agapo (20 Hronia Eleana Vrachali / Paidi Diko Sou)
Εξώφυλλο παιδικού τραγουδιού με δύο πολύχρωμους χαρακτήρες και κίτρινο φόντο με ήλιο
2025
Pitsintrin Kalimera
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα καλλιτέχνη μπροστά από βραχώδες φόντο
2024
Zoi Mou Rouho Mou
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα που στέκεται δίπλα σε ένα άσπρο άλογο.
2024
Ioulia