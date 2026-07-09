Άλκηστις Πρωτοψάλτη Βιογραφικό

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Άλκηστις-Σεβαστή Αττικιουζέλογλου, αποτελεί ένα από τα πιο λαμπρά και ανθεκτικά στον χρόνο κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής μουσικής ιστορίας. Γεννημένη στις 18 Οκτωβρίου του 1954 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από Έλληνες γονείς, η σπουδαία ερμηνεύτρια φέρει μέσα της τον κοσμοπολιτισμό και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της γενέτειράς της. Σε ηλικία μόλις έξι ετών, αναγκάστηκε να μετοικήσει με την οικογένειά της στην Αθήνα, εξαιτίας των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων στην Αίγυπτο. Τα πρώτα χρόνια της ζωής της στην Ελλάδα ήταν γεμάτα προκλήσεις, αλλά και όνειρα. Ως έφηβη, ασχολήθηκε ενεργά με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα με τον στίβο, γεγονός που σφυρηλάτησε την εκπληκτική της πειθαρχία, την αντοχή και την εκρηκτική ενέργεια που μετέπειτα θα μετέφερε στις θεατρικές και μουσικές σκηνές.

Η καριέρα της ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και σύντομα η φωνή της ξεχώρισε χάρη στο μοναδικό, ζεστό ηχόχρωμά της και την απίστευτη εκφραστικότητά της. Στην πορεία των δεκαετιών, έχτισε μια αξιοζήλευτη δισκογραφία, μετρώντας δεκάδες στούντιο άλμπουμ και αμέτρητες συνεργασίες με τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες και στιχουργούς. Ένα από τα μεγαλύτερα ορόσημα της πορείας της είναι ο δίσκος «Σαν Ηφαίστειο Που Ξυπνά» του 1997. Πρόκειται για την εμπορικότερη δουλειά της, η οποία ξεπέρασε σε πωλήσεις τα εκατό χιλιάδες αντίτυπα. Τα τραγούδια της συνοδεύουν γενιές ολόκληρες: επιτυχίες όπως «Τα Ήσυχα Βράδια», «Κάθε Μια Νύχτα», «Δικαίωμα», «Κραγιόν», «Έξοδος Κινδύνου», «Κι Ήταν Πάντα Η Νύχτα», «Το Τσιγάρο», «Ο Άγγελός Μου» και «Το Γλυπτό» έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της εγχώριας κουλτούρας. Η ικανότητά της να ελίσσεται μουσικά αποδεικνύεται και μέσα από κομμάτια όπως «Και Μείναμε Άνθρωποι», «Το Τραγούδι Του Αρχιπελάγους (Ο Έρωτας)», «Κλίμα Της Απουσίας (Η Ώρα Ξεχάστηκε Βραδιάζοντας)», «Φλοίσβος Φιλί» και «Πουλιά Στα Χίλια Χρώματα».

Πέρα από τη δισκογραφία, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη φημίζεται για τις ζωντανές της εμφανίσεις, οι οποίες αποτελούν ολοκληρωμένες μουσικοθεατρικές παραστάσεις. Η ενέργειά της επί σκηνής είναι αστείρευτη. Κάθε της εμφάνιση χαρακτηρίζεται από μια σπάνια θεατρικότητα και μια αψεγάδιαστη φωνητική απόδοση. Συνεργάστηκε με θρύλους της μουσικής, ταξιδεύοντας την ελληνική τέχνη στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου ως πρέσβειρα του ελληνικού πολιτισμού.

Το έργο της έχει σταθερή παρουσία στο σύμπαν του MAD. Μέσα από την εκπομπή Mad Weekend, το Mad TV και το Mad Greekz πραγματοποίησαν εκτενή αφιερώματα στη διαδρομή της, καλύπτοντας σημαντικούς σταθμούς της από το 1977 έως το 2004. Παράλληλα, το mad.gr έχει καταγράψει σημαντικές στιγμές της, όπως την ιδιαίτερη σύμπραξη κορυφής με τη Χάρις Αλεξίου στο τραγούδι «Πώς Ν’ Αγαπώ», αλλά και τη μεγάλη μουσική συνάντησή της με τον Νίκο Πορτοκάλογλου στο «Φεστιβάλ στο Πάρκο ‘26». Η επιρροή της στους νεότερους καλλιτέχνες επιβεβαιώθηκε και στην εκπομπή Mad for Greekz, όπου ο Δημήτρης Μπάσης αποκάλυψε πως είχε κατέβει στην Αθήνα με οτοστόπ αποκλειστικά για να τον ακούσει η Πρωτοψάλτη.

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, επιλέγει συνειδητά να την κρατάει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μια από τις πιο απρόσμενες στιγμές της δημόσιας πορείας της ήταν το 2015, όταν ανέλαβε τη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού Τουρισμού στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου. Η κληρονομιά που αφήνει είναι ανεκτίμητη, έχοντας διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τον ήχο του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού τις τελευταίες δεκαετίες.