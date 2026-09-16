Άλμπουμ

100%

Αναστάσιος Ράμμος

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    100%
    Παλιόπαιδο
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    Ego – Acoustic Version
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Άνδρας με τατουάζ στα χέρια κοιτάζει την κάμερα, σε εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας.
2026
Ena Na Gino Mazi Sou
Καλλιτέχνης με τατουάζ στα χέρια κοιτάζει την κάμερα σε εξώφυλλο τραγουδιού
2026
Ena Na Gino Mazi Sou
Καλλιτέχνης με μαύρη μπλούζα σε εξώφυλλο άλμπουμ με τίτλο «ΔΕΚΑ»
2025
Deka
Καλλιτέχνης με μαύρα ρούχα σε εξώφυλλο άλμπουμ
2025
Deka
Καλλιτέχνης με μαύρο σακάκι και λευκό φανελάκι σε στούντιο φωτογράφιση.
2025
Fotografies
Άνδρας με μαύρο σακάκι και λευκό τοπ σε εξώφυλλο άλμπουμ με τίτλο Φωτογραφίες.
2025
Fotografies