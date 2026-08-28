Αναστάσιος Ράμμος Βιογραφικό

Ο Αναστάσιος Ράμμος γεννήθηκε την 1η Ιουλίου του 1991 στην Ανάκασα των Αγίων Αναργύρων Αττικής, όπου και πέρασε τα πρώτα, ξέγνοιαστα χρόνια της ζωής του. Όταν έφτασε στην ηλικία των επτά ετών, μετακόμισε μαζί με την οικογένειά του στο Καματερό, μια αλλαγή που καθόρισε το μετέπειτα περιβάλλον της ανάπτυξής του. Η καταγωγή του έχει διπλές ρίζες, καθώς από την πλευρά του πατέρα του προέρχεται από την ιστορική πόλη της Ναυπάκτου, ενώ από την πλευρά της μητέρας του από ένα μικρό χωριό του Πύργου Ηλείας. Τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια ήταν γεμάτα αστείρευτη ενέργεια και διαρκείς αναζητήσεις. Αρχικά, ο αθλητισμός κέντρισε το ενδιαφέρον του, οδηγώντας τον να ασχοληθεί εντατικά αλλά ερασιτεχνικά με το χάντμπολ. Ωστόσο, η μουσική ήταν εκείνη που τελικά τον κέρδισε ολοκληρωτικά και του πρόσφερε τον πραγματικό καμβά έκφρασής του. Τα ακούσματά του κατά την εφηβεία περιστρέφονταν ξεκάθαρα γύρω από την ανεξάρτητη ροκ και τη μέταλ σκηνή. Ο Παύλος Παυλίδης, οι Τρύπες και τα Κίτρινα Ποδήλατα διαμόρφωσαν την ελληνόφωνη μουσική του παιδεία, ενώ θρυλικά διεθνή συγκροτήματα όπως οι Guns N’ Roses, οι AC/DC και οι Led Zeppelin καθόρισαν τον ρυθμό, το ύφος και την ένταση που αναζητούσε ως νέος. Αυτό το έντονο πάθος για τον σκληρό, ανόθευτο ήχο τον οδήγησε στα χρόνια του λυκείου να δημιουργήσει, μαζί με τους φίλους του, τις δικές του μέταλ μπάντες, ξεκινώντας αρχικά με τους With All Of My Regrets και συνεχίζοντας αργότερα με τους Dreams To Let. Η εμπειρία αυτή του χάρισε την άνεση στη σκηνή και μια χαρακτηριστική βραχνάδα στη φωνή που θα τον ακολουθούσε πάντα. Η καλλιτεχνική του πορεία, ωστόσο, πήρε μια διαφορετική και ιδιαίτερα επιτυχημένη τροπή, όταν αποφάσισε να συνδυάσει την ακατέργαστη ενέργεια της ροκ με τον σύγχρονο λαϊκό και εμπορικό ποπ ήχο. Ο ίδιος άρχισε να γράφει δική του μουσική και στίχους, αποδεικνύοντας περίτρανα το πολύπλευρο ταλέντο του. Το μεγάλο, απόλυτο σημείο καμπής στην επαγγελματική του καριέρα σημειώθηκε το 2017, όταν συνεργάστηκε με την Έλενα Παπαρίζου στο συγκλονιστικό, άκρως συναισθηματικό κομμάτι «Αν με δεις να κλαίω». Η συγκεκριμένη σύμπραξη τον ανέδειξε αμέσως στο ευρύ κοινό, επιβεβαιώνοντας πως ο νεαρός καλλιτέχνης είχε έρθει για να μείνει και να πρωταγωνιστήσει. Η δισκογραφία του εμπλουτίστηκε γρήγορα με αμέτρητες επιτυχίες, δημιουργώντας έναν μακρύ κατάλογο με τραγούδια όπως τα «Τα Καλά Παιδιά», «Σε Δυο Μόνο Μάτια», «Της Κολάσεως Φωτιά», «Τ’ Αστέρια Μου», «Θέλω Τα Μάτια Της Να Τα Ξεχάσω» και η απόλυτη «Αλητεία». Μέσα από επόμενα κομμάτια, όπως το ρυθμικό «Ό,τι Κι Αν Κάνω», το βαθιά λυρικό «20 Γραμμάρια Και Ένα», το «Πριν Γυρίσεις», τα «Μεσάνυχτα», το «Ένα Να Γίνω Μαζί Σου», το «Είναι Λες Και», τις πανέμορφες «Φωτογραφίες» και την εκρηκτική «Φωτοβολίδα», ο τραγουδιστής έχτισε έναν απολύτως χαρακτηριστικό, αναγνωρίσιμο ήχο που αγαπήθηκε έντονα από κάθε ηλικία. Η ικανότητά του να ερμηνεύει με απερίγραπτο πάθος και να γράφει στίχους που αγγίζουν ευαίσθητες συναισθηματικές χορδές τον καθιέρωσε οριστικά ως έναν από τους πιο αξιόλογους και παραγωγικούς δημιουργούς της νέας γενιάς. Σε προσωπικό επίπεδο, παραμένει ένας αυθεντικός, προσιτός χαρακτήρας που αποφεύγει συνειδητά την υπερβολική προβολή της ιδιωτικής του ζωής, προτιμώντας να επικοινωνεί και να μιλάει αποκλειστικά μέσα από την τέχνη του. Η καλλιτεχνική κληρονομιά που συνεχίζει να χτίζει βασίζεται στην ειλικρίνεια των στίχων του και στην ικανότητά του να ενώνει ετερόκλητα μουσικά είδη με απόλυτη αρμονία. Στις μεγάλες τηλεοπτικές και μουσικές σκηνές, η παρουσία του υπήρξε απλά καταιγιστική, χαρίζοντας ανεπανάληπτες εμφανίσεις. Στα Mad Video Music Awards του 2016 βρέθηκε on stage ερμηνεύοντας το «Taste The Feeling» μαζί με την Ελένη Φουρέιρα και τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, ενώ την ίδια ακριβώς χρονιά στο εντυπωσιακό MadWalk συνόδευσε μουσικά την Ευρυδίκη στο ανατρεπτικό remix του «Welcome to the jungle». Το 2017 εμφανίστηκε ξανά στο catwalk του MadWalk σε ένα δυνατό set μαζί με τους Playmen, ενώ το 2018 μοιράστηκε τη φαντασμαγορική σκηνή των VMA με τον Σάκη Ρουβά, σε μια εκρηκτική εκτέλεση του «Όσο Έχω Εσένα». Το ίδιο έτος καθήλωσε το κοινό ερμηνεύοντας το «Αν Με Δεις Να Κλαίω» και το «One» στο MadWalk παρέα με την D. Pappa. Η εντυπωσιακή πορεία του συνεχίστηκε απόλυτα δυναμικά στα VMA του 2019, όπου ενώθηκε με τις Melisses και τον δεξιοτέχνη Θανάση Βασιλόπουλο για το κομμάτι «Δεν έχω ιδέα». Το 2020, στο θεσμό του MadWalk, ντύθηκε μουσικά το λαμπερό show του οίκου 5226 by Celia Kritharioti, όπου ο ίδιος τραγούδησε το «Watermelon Sugar», και την επόμενη χρονιά το 2021 συνόδευσε ιδανικά την παρουσίαση της συλλογής Jack & Jones & JJXX με την επιτυχία του «Σε Δυο Μόνο Μάτια». Ακολούθησαν μοναδικά, συγκλονιστικά ντουέτα που άφησαν εποχή: στα VMA του 2021 συνεργάστηκε ξανά επί σκηνής με την Έλενα Παπαρίζου για το «Για Ποια Αγάπη», στα VMA του 2022 συμπράττοντας με τον Γιώργο Σαμπάνη απογείωσαν τα τραγούδια «Γεννημένη» και «Άσε Με Να Σε Προσέχω», ενώ το 2024 μάγεψε το στάδιο πλαισιώνοντας την Καίτη Γαρμπή στις διαχρονικές «Ευαισθησίες». Παράλληλα με αυτά τα μεγάλα shows, μοιράστηκε την αλήθεια του σε ξεχωριστές παραγωγές όπως το Unplugged Stories, όπου άνοιξε την καρδιά του και ερμήνευσε ακουστικά κομμάτια όπως το «Θα Χαθώ», αλλά και στο Mega Star με αμέτρητα unplugged sessions, συμμετοχές στο The Challenge και Music Ques, αποδεικνύοντας συνεχώς το αστείρευτο ταλέντο του.