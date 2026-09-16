Άλμπουμ

Echo Kati Na Sou Po

Αναστάσιος Ράμμος

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Μια Μικρή Ζημιά
    Έχω Κάτι Να Σου Πω
    Δε Σε Βλέπω (Απόψε Βάζω Τέρμα)
    Έστω Μια Φορά
    Θα Με Ζητάς (Θα Απουσιάζω) – 2022
    Μόνος Μου
    Είπα κι Εγώ
    Υπερβολές
    Θάνατος Μικρός
    Στα Χειρότερα
    Όλα Δικά Σου
    Σπασμένος Στα Διο
    Διο Μέτρα Ουρανός
    Να Τραγουδώ Πως Σ’ Αγαπάω
    Θα Περάσει
    Δίκη Σου Η Απόφαση
    Υποφέρω
    Πυροτέχνημα
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