Άλμπουμ

Erotica

Ανδριάνα Μπάμπαλη

Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
    Erotica – Instrumental
    Αγκαλιά
    Ici
    Φλερτ
    Εδώ
    O Erotas sta Chronia Τis Psychedelias
    Η Στιγμή
    Τα Πιο Όμορφα Μας Πράγματα
    Το Σ’ αγαπώ
    Here – Instrumental
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