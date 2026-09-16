Να τη προσπέρναει πάλι την είδα μπροστά.

μου χαμογελάει και φεύγει στα κλεφτά.

Λες να μου χτυπάει την πόρτα η μοίρα ξανά,

λες να την πατήσω για άλλη μια φορά.

Να τη προσπερναει πάλι την είδα ξανά.

Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να κρατηθώ.

Θα της πω, θα της πω, πως τρελά την αγαπώ,

θα τρελαθώ, θα τρελαθώ.

Λες να `ναι αυτή, λες να `ναι αυτή,

λες να `ναι αυτή, λες να `ναι αυτή

Αυτή είναι, αυτή είναι,

αυτή είναι, αυτή είναι.

Νάτος περιμένει πάλι στην γωνία μπροστά

λες να ήρθε για μένα η καρδιά μου πάλι χτυπά.

Να κάνω την αδιάφορη να δω αν τσιμπά

ή λες να περιμένω μια ευκαιρία ξανά.

Νάτος περιμένει πάλι στην γωνία μπροστά .

Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να κρατηθώ.

Θα του πω, θα του πω, πως τρελά τον αγαπώ

Θα τρελαθώ, θα τρελαθώ.

Λες να `ναι αυτός, λες να `ναι αυτός,

λες να `ναι αυτός, λες να `ναι αυτός.

Αυτός είναι, αυτός είναι,

αυτός είναι, αυτός είναι.