Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2022
Piase Ena Vivlio !
Ανδριάνα Μπάμπαλη
Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
Μαζί
Άλλο Και Τούτο Πάλι!
Αν Αλλάξις Διατροφή!
Ανθρωπάκια Φτιάχνω
Που Να Το Κρύψω
Καλοκαιρινά Μυστικά
Πόσο Ζει Μια Πεταλούδα
Βιβλιοπόντιξ
Καλοκαιρία Και Χειμώνες
Τι Θα Έκανα Αν Ήμουν Άι-Βασίλης
Τα Φτερά Της Ιζαντόρας
Χαμόγελα Αγαπημένα
Ο Ακροβάτης Του Ονείρου
Η Πέρδικα Σου Έστρωσε
O Kirios Egg
Με Το Κόκκινο Που Πας
Η Καμήλα η Χρυσή
Κούκου-Κούκου
Που Πάει Η Αγάπη
Το Ταξίδι Της Αγάπης
Μια Καρακάξα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη