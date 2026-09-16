Που Πάει Η Αγάπη

Ανδριάνα Μπάμπαλη

Από το Άλμπουμ Piase Ena Vivlio ! που κυκλοφόρησε το 2022
Στίχοι

Πoύ πάει η αγάπη
όταν κουράζεται
ή όταν βιάζεται
να πάει μπροστά;

Φεύγει και χάνεται,
δύσκολα πιάνεται,
αλλάζει σχήματα
και ξεγλιστρά.

Πέτα ψηλά, πέτα μακριά
σταμάτα, κρύψου
νιώσε, θυμήσου
η αγάπη ζει
παντοτινά
η αγάπη ζει
μες στην καρδιά.

Πού πάει η αγάπη
όταν πληγώνεται
ή όταν φθείρεται,
όταν γερνά;

Τρέχει, σκορπίζεται
στο χθες βυθίζεται
μονάχη τριγυρνά
θυμούς ξεχνά.

Πέτα ψηλά, πέτα μακριά
σταμάτα, κρύψου
νιώσε, θυμήσου
η αγάπη ζει
παντοτινά
η αγάπη ζει
μες στην καρδιά.

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