Που Πάει Η Αγάπη

Πoύ πάει η αγάπη

όταν κουράζεται

ή όταν βιάζεται

να πάει μπροστά;

Φεύγει και χάνεται,

δύσκολα πιάνεται,

αλλάζει σχήματα

και ξεγλιστρά.

Πέτα ψηλά, πέτα μακριά

σταμάτα, κρύψου

νιώσε, θυμήσου

η αγάπη ζει

παντοτινά

η αγάπη ζει

μες στην καρδιά.

Πού πάει η αγάπη

όταν πληγώνεται

ή όταν φθείρεται,

όταν γερνά;

Τρέχει, σκορπίζεται

στο χθες βυθίζεται

μονάχη τριγυρνά

θυμούς ξεχνά.

Πέτα ψηλά, πέτα μακριά

σταμάτα, κρύψου

νιώσε, θυμήσου

η αγάπη ζει

παντοτινά

η αγάπη ζει

μες στην καρδιά.