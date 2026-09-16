Που Πάει Η Αγάπη
Ανδριάνα Μπάμπαλη
Από το Άλμπουμ Piase Ena Vivlio ! που κυκλοφόρησε το 2022
Στίχοι
Πoύ πάει η αγάπη
όταν κουράζεται
ή όταν βιάζεται
να πάει μπροστά;
Φεύγει και χάνεται,
δύσκολα πιάνεται,
αλλάζει σχήματα
και ξεγλιστρά.
Πέτα ψηλά, πέτα μακριά
σταμάτα, κρύψου
νιώσε, θυμήσου
η αγάπη ζει
παντοτινά
η αγάπη ζει
μες στην καρδιά.
Πού πάει η αγάπη
όταν πληγώνεται
ή όταν φθείρεται,
όταν γερνά;
Τρέχει, σκορπίζεται
στο χθες βυθίζεται
μονάχη τριγυρνά
θυμούς ξεχνά.
Πέτα ψηλά, πέτα μακριά
σταμάτα, κρύψου
νιώσε, θυμήσου
η αγάπη ζει
παντοτινά
η αγάπη ζει
μες στην καρδιά.
Ακούστε στο Spotify