Άλμπουμ

Ela

Ανδρομάχη

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Έλα
    Βάσανο Μου
    Σ’ Αγαπώ – Σέρτζιο Τ Ρεμίξ
    Σ’ Αγαπώ
    Θαλασσάκι
    Να Σουν Ψέμα
    ΔΕΝ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΑ
    Δεν Μπορώ
    Το Φεγγάρι
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