Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 1993
Anna Vissi Live
Άννα Βίσση
Κυκλοφόρησε το 1993
Λίστα Τραγουδιών
Δώδεκα – Λάιβ
Δεν Θέλω Να Ξέρεις – Live
Τα Μαθητικά Χρόνια – Λάιβ
Σ’ Αγαπώ – Live
Σε Χρειάζομαι – Λάιβ
Σαν Και Μένα Καμία – Λάιβ
Ακόμα Μια – Λάιβ
Δεν Σ’Αλλάζω – Live
Ime – Live
Με Αγάπη Από Μένα Για Σένα – Λάιβ
Φως – Λάιβ
Ψεύτικα – Λάιβ
Fotia – Live
Οτι Θες Εγω – Live
Πράγματα – Λάιβ
Πίκρε Μου – Λάιβ
Έμπνευση – Λάιβ
Demones – Live
Οι Χάδρες – Live
Lambo – Live
Ο Τελευταίος Χορός – Live
Τοῦ Ἀγοριοῦ Ἀπέναντι – Λάιβ
Αντιστροφή Μέτρηση – Live
Κρίμα Το Μπόι Σου – Live
Εμείς – Λάιβ
Εφτά Τραγούδια Θα Σου Πω – Λάιβ
Κάπου Νυχτώνει – Λάιβ
Σταλιά Σταλιά – Live
Σ’ Αγαπώ – Λάιβ
Δειλινά – Λάιβ
Στα Χρόνια Της Υπομονής – Live
Ονειροδεμένο – Live
Κρύβαμε Την Αγάπη Μας – Live
Κάθε Λιμάνι Και Καημός – Live
Ας Κάνουμε Απόψε Μια Αρχή – Λάιβ
Σ’ Αγαπώ Γιατί Είσαι Ωραία – Live
Ένα Σου Λέω – Λάιβ
Δεν Θέλω Να Ξέρεις – Live
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