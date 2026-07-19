Anna Vissi Live

Δώδεκα – Λάιβ

Δεν Θέλω Να Ξέρεις – Live

Τα Μαθητικά Χρόνια – Λάιβ

Σ’ Αγαπώ – Live

Σε Χρειάζομαι – Λάιβ

Σαν Και Μένα Καμία – Λάιβ

Ακόμα Μια – Λάιβ

Δεν Σ’Αλλάζω – Live

Ime – Live

Με Αγάπη Από Μένα Για Σένα – Λάιβ

Φως – Λάιβ

Ψεύτικα – Λάιβ

Fotia – Live

Οτι Θες Εγω – Live

Πράγματα – Λάιβ

Πίκρε Μου – Λάιβ

Έμπνευση – Λάιβ

Demones – Live

Οι Χάδρες – Live

Lambo – Live

Ο Τελευταίος Χορός – Live

Τοῦ Ἀγοριοῦ Ἀπέναντι – Λάιβ

Αντιστροφή Μέτρηση – Live

Κρίμα Το Μπόι Σου – Live

Εμείς – Λάιβ

Εφτά Τραγούδια Θα Σου Πω – Λάιβ

Κάπου Νυχτώνει – Λάιβ

Σταλιά Σταλιά – Live

Σ’ Αγαπώ – Λάιβ

Δειλινά – Λάιβ

Στα Χρόνια Της Υπομονής – Live

Ονειροδεμένο – Live

Κρύβαμε Την Αγάπη Μας – Live

Κάθε Λιμάνι Και Καημός – Live

Ας Κάνουμε Απόψε Μια Αρχή – Λάιβ

Σ’ Αγαπώ Γιατί Είσαι Ωραία – Live

Ένα Σου Λέω – Λάιβ

Δεν Θέλω Να Ξέρεις – Live