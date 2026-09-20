Άλμπουμ

Einai Asteio

Άννα Βίσση

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
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Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο single με γυναίκα με κοντά ξανθά μαλλιά, μαύρα γυαλιά ηλίου και κόκκινο κραγιόν.
2026
OLO PIO PANO
Ξανθιά τραγουδίστρια ποζάρει ανάμεσα σε νερά στο εξώφυλλο του Aigaio.
2026
Aigaio
Εξώφυλλο άλμπουμ με ξανθιά τραγουδίστρια σε σκηνή με χρυσό και μαύρο φόρεμα.
2025
Panathenaic Stadium Live 2025
Εξώφυλλο τραγουδιού με ξανθιά τραγουδίστρια με μαύρο σακάκι και κόκκινο φόρεμα.
2025
Exairesi
Ξανθιά γυναίκα με μαγιό και καπέλο μέσα σε πισίνα με φόντο φοίνικες, σε εξώφυλλο τραγουδιού.
2025
Kalokairines Diakopes
Εξώφυλλο single σε pop art στυλ κόμικ με ξανθιά γυναίκα και τα κείμενα Sandre και Anna Vissi.
2025
Sandre