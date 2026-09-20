Αν είναι ποτέ δυνατόν

Χωρίσαμε δίχως να πούμε αντίο

Αν είναι ποτέ δυνατόν

Να έχουμε φτάσει σ' αυτό το σημείο

Είναι αστείο εμείς οι δύο

Να μη μιλιόμαστε

Είναι αστείο εμείς οι δύο

Να σκοτωνόμαστε

Είναι αστείο εμείς οι δύο

Να μη μιλιόμαστε

Είναι αστείο εμείς οι δύο

Που λατρευόμαστε

Αν είναι ποτέ δυνατόν

Εσύ που πέθαινες από αγάπη για μένα

Αν είναι ποτέ δυνατόν

Εγώ που έδινα τη ζωή μου για σένα

Είναι αστείο εμείς οι δύο

Να μη μιλιόμαστε

Είναι αστείο εμείς οι δύο

Να σκοτωνόμαστε

Είναι αστείο εμείς οι δύο

Να μη μιλιόμαστε

Είναι αστείο εμείς οι δύο

Που λατρευόμαστε

Ήθελα να μην υπάρχεις

Ήθελα να σε πληγώσω

Μέσα μου σε είχα σβήσει

Ευχόμουν ποτέ να μην σε είχα γνωρίσει

Ήθελα να μην σε ξέρω

Ήθελα να μην σε ακούω

Έλεγα πως όσο ζούσα

Με τίποτα δεν θα σου ξανά μιλούσα

Ήθελα να μην υπάρχεις

Ήθελα να σε πληγώσω

Μέσα μου σε είχα σβήσει

Ευχόμουν ποτέ να μην σε είχα γνωρίσει

Ήθελα να μην σε ξέρω

Ήθελα να μην σε ακούω

Έλεγα πως όσο ζούσα

Με τίποτα δεν θα σου ξανά μιλούσα