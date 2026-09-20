Είναι Αστείο

Άννα Βίσση

Από το Άλμπουμ Einai Asteio που κυκλοφόρησε το 2023
Στίχοι

Αν είναι ποτέ δυνατόν

Χωρίσαμε δίχως να πούμε αντίο

Αν είναι ποτέ δυνατόν

Να έχουμε φτάσει σ' αυτό το σημείο

Είναι αστείο εμείς οι δύο

Να μη μιλιόμαστε

Είναι αστείο εμείς οι δύο

Να σκοτωνόμαστε

Είναι αστείο εμείς οι δύο

Να μη μιλιόμαστε

Είναι αστείο εμείς οι δύο

Που λατρευόμαστε

Αν είναι ποτέ δυνατόν

Εσύ που πέθαινες από αγάπη για μένα

Αν είναι ποτέ δυνατόν

Εγώ που έδινα τη ζωή μου για σένα

Είναι αστείο εμείς οι δύο

Να μη μιλιόμαστε

Είναι αστείο εμείς οι δύο

Να σκοτωνόμαστε

Είναι αστείο εμείς οι δύο

Να μη μιλιόμαστε

Είναι αστείο εμείς οι δύο

Που λατρευόμαστε

Ήθελα να μην υπάρχεις

Ήθελα να σε πληγώσω

Μέσα μου σε είχα σβήσει

Ευχόμουν ποτέ να μην σε είχα γνωρίσει

Ήθελα να μην σε ξέρω

Ήθελα να μην σε ακούω

Έλεγα πως όσο ζούσα

Με τίποτα δεν θα σου ξανά μιλούσα

Ήθελα να μην υπάρχεις

Ήθελα να σε πληγώσω

Μέσα μου σε είχα σβήσει

Ευχόμουν ποτέ να μην σε είχα γνωρίσει

Ήθελα να μην σε ξέρω

Ήθελα να μην σε ακούω

Έλεγα πως όσο ζούσα

Με τίποτα δεν θα σου ξανά μιλούσα

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