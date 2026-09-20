Itane Mia Fora…Kai Emeine Gia Panta! – Live

Ήτανε μια φορά – Λάιβ

Το σκηνή – Λάιβ

O mikros stratiotis – Live

Γεια σου χαρά σου Βενετία – Λάιβ

Μες τον κόσμο – Λάιβ

Γίρναν αμίλητα παιδιά – Λάιβ

Erotokritos – Live

Και εσύ – Λάιβ

Χρόνια ποτίζουμε τη Γη – Live

Ζαβαρακατρανέμια – Live

Βέρδε και Βέρδε – Live

Ο Καραγκιόζης – Live

Σύρτα Το Ξεροστεριανό νερό / Μηνάς μου / Καρά

Στα χρόνια της υπομονής – Live

Μια παντρεμένη αγαπώ (Φιλεντέμ) – Λάιβ

Ανιφάδου – Λάιβ

Τα ριάλια – Λάιβ

Ο πραματευτής – Live

Τιλιρκιότισα – Live

Μάνα πολλά μαλώνεις με (ριζίτικο) – Live

Θαλασάκι – Λάιβ

Μεσοπέλαγα αρμενίζω – Λάιβ

Κράτα καλό λογαριασμό – Live

Αχ αυτός ο αργαλειός σου – Live

Θ’ αρρωστήσω μάνα – Λάιβ

Γεννήθηκα σε μια στιγμή – Live

Κε να αδελφέ μου – Live

Kontylies – Live

Έβαλε ο Θεός σημάδι – Live