Άλμπουμ

Itane Mia Fora…Kai Emeine Gia Panta! – Live

Άννα Βίσση

Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
    Ήτανε μια φορά – Λάιβ
    Το σκηνή – Λάιβ
    O mikros stratiotis – Live
    Γεια σου χαρά σου Βενετία – Λάιβ
    Μες τον κόσμο – Λάιβ
    Γίρναν αμίλητα παιδιά – Λάιβ
    Erotokritos – Live
    Και εσύ – Λάιβ
    Χρόνια ποτίζουμε τη Γη – Live
    Ζαβαρακατρανέμια – Live
    Βέρδε και Βέρδε – Live
    Ο Καραγκιόζης – Live
    Σύρτα Το Ξεροστεριανό νερό / Μηνάς μου / Καρά
    Στα χρόνια της υπομονής – Live
    Μια παντρεμένη αγαπώ (Φιλεντέμ) – Λάιβ
    Ανιφάδου – Λάιβ
    Τα ριάλια – Λάιβ
    Ο πραματευτής – Live
    Τιλιρκιότισα – Live
    Μάνα πολλά μαλώνεις με (ριζίτικο) – Live
    Θαλασάκι – Λάιβ
    Μεσοπέλαγα αρμενίζω – Λάιβ
    Κράτα καλό λογαριασμό – Live
    Αχ αυτός ο αργαλειός σου – Live
    Θ’ αρρωστήσω μάνα – Λάιβ
    Γεννήθηκα σε μια στιγμή – Live
    Κε να αδελφέ μου – Live
    Kontylies – Live
    Έβαλε ο Θεός σημάδι – Live
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο single με γυναίκα με κοντά ξανθά μαλλιά, μαύρα γυαλιά ηλίου και κόκκινο κραγιόν.
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