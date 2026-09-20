Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2017
Itane Mia Fora…Kai Emeine Gia Panta! – Live
Άννα Βίσση
Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
Ήτανε μια φορά – Λάιβ
Το σκηνή – Λάιβ
O mikros stratiotis – Live
Γεια σου χαρά σου Βενετία – Λάιβ
Μες τον κόσμο – Λάιβ
Γίρναν αμίλητα παιδιά – Λάιβ
Erotokritos – Live
Και εσύ – Λάιβ
Χρόνια ποτίζουμε τη Γη – Live
Ζαβαρακατρανέμια – Live
Βέρδε και Βέρδε – Live
Ο Καραγκιόζης – Live
Σύρτα Το Ξεροστεριανό νερό / Μηνάς μου / Καρά
Στα χρόνια της υπομονής – Live
Μια παντρεμένη αγαπώ (Φιλεντέμ) – Λάιβ
Ανιφάδου – Λάιβ
Τα ριάλια – Λάιβ
Ο πραματευτής – Live
Τιλιρκιότισα – Live
Μάνα πολλά μαλώνεις με (ριζίτικο) – Live
Θαλασάκι – Λάιβ
Μεσοπέλαγα αρμενίζω – Λάιβ
Κράτα καλό λογαριασμό – Live
Αχ αυτός ο αργαλειός σου – Live
Θ’ αρρωστήσω μάνα – Λάιβ
Γεννήθηκα σε μια στιγμή – Live
Κε να αδελφέ μου – Live
Kontylies – Live
Έβαλε ο Θεός σημάδι – Live
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