Στα χρόνια της υπομονής – Live

Άννα Βίσση

Από το Άλμπουμ Itane Mia Fora...Kai Emeine Gia Panta! - Live που κυκλοφόρησε το 2017
Στίχοι

Αν είναι κόσμος όμορφος

Είναι και κόσμος ψεύτης

Που μοιάζει σκοτεινό γυαλί

Και σαν παλιός καθρέφτης

Στα χρόνια της υπομονής

Δε μας θυμήθηκε κανείς

Δε μας θυμήθηκε κανείς

Στα χρόνια της υπομονής

Τα γράμματά μου γύρισες

Χωρίς να τα διαβάσεις

Μα πες μου γιατί βιάστηκες

Να με καταδικάσεις

Στα χρόνια της υπομονής

Δε μας θυμήθηκε κανείς

Δε μας θυμήθηκε κανείς

Στα χρόνια της υπομονής

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