Στα χρόνια της υπομονής – Live
Άννα Βίσση
Από το Άλμπουμ Itane Mia Fora...Kai Emeine Gia Panta! - Live που κυκλοφόρησε το 2017
Στίχοι
Αν είναι κόσμος όμορφος
Είναι και κόσμος ψεύτης
Που μοιάζει σκοτεινό γυαλί
Και σαν παλιός καθρέφτης
Στα χρόνια της υπομονής
Δε μας θυμήθηκε κανείς
Δε μας θυμήθηκε κανείς
Στα χρόνια της υπομονής
Τα γράμματά μου γύρισες
Χωρίς να τα διαβάσεις
Μα πες μου γιατί βιάστηκες
Να με καταδικάσεις
Στα χρόνια της υπομονής
Δε μας θυμήθηκε κανείς
Δε μας θυμήθηκε κανείς
Στα χρόνια της υπομονής
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