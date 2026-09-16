Άλμπουμ

Man Behind The Wall

Αντιγόνη

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Man Behind The Wall
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Νεόνυμφο ζευγάρι φιλιέται μπροστά από λευκή εκκλησία, πλαισιωμένο από καλεσμένους.
2026
Gia Panta Nai (Per Sempre Sí)
Δύο γυναίκες καλλιτέχνιδες περπατούν σε σκοτεινό φόντο με την επιγραφή JALLA.
2026
JALLA (Anastasia Remix)
Γυναίκα με μακρύ φόρεμα χορεύει σε πέτρινο μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα και παραδοσιακά όργανα.
2026
OUD
Γυναίκα με πορτοκαλί φόρεμα και άνδρας με γαλάζιο πουκάμισο μπροστά από μπλε τρίκυκλο όχημα με το λογότυπο YALLA.
2026
JALLA (Arabic Remix)
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με δύο γυναίκες καλλιτέχνιδες και τον τίτλο JALLA GIGI REMIX
2026
Έλα (Μουσική Rework από Afro-House)
Ξανθιά γυναίκα με κόκκινο φόρεμα σε πέτρινο σοκάκι δίπλα σε κίτρινο σπορ αυτοκίνητο και ηλικιωμένη.
2026
Γιάλα