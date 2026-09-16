Άλμπουμ

Paidi Tis Nixtas

Apon

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Παιδί Της Νύχτας
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Καλλιτέχνες σε μουσική σκηνή με μικρόφωνα και συνοδευτική ομάδα
2026
Rebetiko (Mad VMA Mix)
Άνδρας με σκούφο και λευκό t-shirt καθισμένος σε καναπέ, εξώφυλλο με τίτλο APON - ΗΧΟΓΕΝΕΙΑ.
2026
Ηχογένεια
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με τίτλο ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ και το όνομα APON.
2026
Ρεμπέτικο
Ψηφιακή απεικόνιση μικρού αγοριού με μαύρα ρούχα και σκούφο σε φουτουριστικό διαστημικό τοπίο
2025
Ονειροπόλος
Εξώφυλλο τραγουδιού Καθρέφτης από τον καλλιτέχνη APON με σουρεαλιστικό καθρέφτη και φωτεινή καρδιά κάτω από έναστρο ουρανό
2025
Καθρέφτης
2024
Xiliometra