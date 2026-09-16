[Verse 1: APON]

Η μάνα μου είναι το σκοτάδι

Εγώ θεριό και κατακάθι

Κανείς δεν θα με καταλάβει λοιπόν

Γεμάτος από λάθη, πάθη

Στα σ' αγαπώ μικρό καλάθι

Από όλους και όλα είμαι εγώ απών

[Chorus: APON]

Παιδί της νύχτας είμαι εγώ

Μια ψυχή είμαι κι εγώ

Και σαν αλήτης τριγυρνάω

Παιδί της νύχτας είμαι εγώ

Μια ψυχή είμαι κι εγώ

Μονάχος κλαίω και πονάω

[Verse 2: Giorgios Mazonakis]

Εγώ, οι δίσκοι μου και το ουίσκι μου

Που μέσα θέλω να πνιγώ

Εγώ κι ο σκύλος, η Αρήθα

Ο μόνος φίλος μου

Που όλα του τα εξηγώ

[Chorus: Giorgios Mazonakis &

APON

]

Παιδί της νύχτας είμαι εγώ

Δίχως αγάπη είμαι εγώ

Και σαν αλήτης τριγυρνάω

Παιδί της νύχτας είμαι εγώ

Μια ψυχή είμαι κι εγώ

Μονάχος κλαίω και πονάω

Παιδί της νύχτας είμαι εγώ

Μια ψυχή είμαι κι εγώ

Και σαν αλήτης τριγυρνάω

Παιδί της νύχτας είμαι εγώ

Μια ψυχή είμαι κι εγώ

Μονάχος κλαίω και πονάω