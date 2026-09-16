Άλμπουμ

Greece 2015 Summer Sessions Vol 16 (Mixed By DJ Krazy Kon)

Χριστίνα Σάλτη

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    Greece 2015 Summer Sessions (Continuous Mix)
    Πριν Πεις Σ’ Αγαπώ (Τέο Τζίμας & Νίκος Μάρκογλου Remix)
    Απόψε
    Bikini
    Το Καλοκαίρι
    Στα Βαθιά
    Τοὺς Είπες Πως (Pop Version)
    Θέλεις Δε Θέλεις (Νίκος Σουλιώτης & Κ
    Ίσε Όλη Η Ζωή Μου (Βασίλης Κουτόνιας &
    Ti Amo
    Αυτά Μου Είπε Ο Θεός
    Κέγομαι
    Έκρηξη
    Ανάστα
    Μη Σταματάς
    Κόλαση
    Έξω Φρενών Με Κάνεις
    Και Πετάω Ψηλά
    Τι Άλλο Θέλεις
    Δε Σου Ανήκω
    Μα Εγώ Είμαι Έλληνας
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Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναικείο πρόσωπο σε διπλή όψη και κόκκινη λωρίδα.
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Άντρας είναι θα περάσει
Εξώφυλλο τραγουδιού σε λευκό φόντο με μαύρα γράμματα
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Όπως Σε Θέλω Σ’ Ονειρεύομαι
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Παράλληλη Αγάπη / Έκανα Τη Νύχτα Μέρα / Αν Φύγεις / Μου Φτάνει Να’χω Εσένα / Τη Μοναξιά Φοβάμαι (Live)
Τραγουδίστρια ερμηνεύει μπροστά από μικρόφωνο σε στούντιο ηχογράφησης.
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Πες Μου