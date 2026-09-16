Άλμπουμ

Greece 2016, Vol. 17 (Mixed By DJ Krazy Kon)

Χριστίνα Σάλτη

Κυκλοφόρησε το 2016
Λίστα Τραγουδιών
    Greece 2016, Vol. 17 (Continuous Mix)
    Αμαρτωλοί (feat. Θάνος Τζάνης)
    Το Μαντήλι (feat. Θανάσης Βασιλάκος)
    Τώρα Που Γυρίζει
    Κάνω Πάρτυ
    Μη Γυρίσεις Ξανά (feat. Ζωή Χρήστου)
    Έτσι
    Δεν Απόψε Σπίτι
    Πως Το Έπαθα Αυτό
    Υπερβολές
    Πάρα Πολύ
    Δεν Παν Να Λένε
    Σημάδι Μου
    Αχαριστία
    Κάτι Μαγικό
    Δεν Εκτιμάς Με Τίποτα
    Ωταν Πονάω Το Γλεντάω (feat. Κωνσταντίνος Νάζης)
    Dale
    Σε Μένα ?
    Έτσι Γεννήθηκα
    Ψεύτικα Φεγγάρια
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναικείο πρόσωπο σε διπλή όψη και κόκκινη λωρίδα.
2025
Άντρας είναι θα περάσει
Εξώφυλλο τραγουδιού σε λευκό φόντο με μαύρα γράμματα
2025
Όπως Σε Θέλω Σ’ Ονειρεύομαι
Τραγουδίστρια μπροστά από μικρόφωνο σε στούντιο ηχογράφησης
2024
Παράλληλη Αγάπη / Έκανα Τη Νύχτα Μέρα / Αν Φύγεις / Μου Φτάνει Να’χω Εσένα / Τη Μοναξιά Φοβάμαι (Live)
Τραγουδίστρια ερμηνεύει μπροστά από μικρόφωνο σε στούντιο ηχογράφησης.
2024
Parallili Agapi / Ekana Ti Nihta Mera / An Fygeis / Mou Ftanei Na’ho Esena / Ti Monaxia Fovamai (Live)
2024
Parallili Agapi
Γυναίκα με έντονο ροζ φόρεμα σε πόζα στυλ polaroid
2024
Πες Μου