Άλμπουμ

To S’ Agapo

Χριστίνα Σάλτη

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    Το Σ’ Αγαπώ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναικείο πρόσωπο σε διπλή όψη και κόκκινη λωρίδα.
2025
Άντρας είναι θα περάσει
Εξώφυλλο τραγουδιού σε λευκό φόντο με μαύρα γράμματα
2025
Όπως Σε Θέλω Σ’ Ονειρεύομαι
Τραγουδίστρια μπροστά από μικρόφωνο σε στούντιο ηχογράφησης
2024
Παράλληλη Αγάπη / Έκανα Τη Νύχτα Μέρα / Αν Φύγεις / Μου Φτάνει Να’χω Εσένα / Τη Μοναξιά Φοβάμαι (Live)
Τραγουδίστρια ερμηνεύει μπροστά από μικρόφωνο σε στούντιο ηχογράφησης.
2024
Parallili Agapi / Ekana Ti Nihta Mera / An Fygeis / Mou Ftanei Na’ho Esena / Ti Monaxia Fovamai (Live)
2024
Parallili Agapi
Γυναίκα με έντονο ροζ φόρεμα σε πόζα στυλ polaroid
2024
Πες Μου