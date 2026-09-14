Άλμπουμ

Jamaica (Original Motion Picture Soundtrack)

Χρήστος Μάστορας

Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
    Εισαγωγή
    Για Όλα Ικανοί (Τζαμάικα)
    Χορός Στο Εστιατόριο
    Flashback
    Αποχαιρετισμός
    Ανικτοι Λογαριασμοι
    Intermedio
    Στο Νοσοκομείο
    Ο Άκης μαθαίνει
    Ο Δρόμος Για Τον Βράχο
    Finale
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Χόρεψε
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Εθνική Οδός