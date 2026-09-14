Άλμπουμ

Oli Mazi (We Are All Together)

Χρήστος Μάστορας

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Όλοι Μαζί
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο του τραγουδιού Margarita από τους Christos Mastoras και Cecilia Krull
2026
Margarita
Ο Χρήστος Μάστορας στο εξώφυλλο του single Μαργαρίτα
2026
Μαργαρίτα
Δύο άνδρες χαμογελαστοί μέσα σε αυτοκίνητο τη νύχτα για το εξώφυλλο τραγουδιού.
2025
Χόρεψε
2025
Kati Ellades
Άνδρας με λευκό φανελάκι κάθεται στο πάτωμα μπροστά από ξύλινο παγκάκι με γκρι γάτα, με την επιγραφή ΓΥΡΙΣΜΟΣ.
2024
Γυρισμός
Εξώφυλλο τραγουδιού με δύο άνδρες καλλιτέχνες σε σκοτεινό φόντο με εφέ κίνησης
2024
Εθνική Οδός