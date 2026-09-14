Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2020
Ta Mousika Genethlia – Duets (Live)
Χρήστος Μάστορας
Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
Didimotiho Blues – Live
Τα Βεγγαλικά Σου Μάτια – Λάιβ
Τι Πάθος – Λάιβ
Η Ελεύθερη κι Ωραία / Αν Υπάρχει Λόγος –
Νύχτα – Live
Paramithia – Live
Σε Μαγικά Νησιά / Mambo – Live
Ο Παλιός Στρατιώτης – Live
Δε Θέλω πια να ξαναρθείς – Λάιβ
Fragile – Live
Το Πεπρωμένο – Λάιβ
Granada – Live
Η Φαντασία – Live
Έτσι Είν’ Οι Άνθρωποι – Live
Καίμε Του Κόσμου – Λάιβ
Αναστενάζω / Τώρα Κλαις – Λάιβ
Στα Χρόνια Της Υπομονής – Live
Ξένος Για Σένα – Λάιβ
Καράβια Στη Στεριά – Live
Στην Αλάνα – Λάιβ
Μια Βραδιά Στο Λεβερκούζεν – Λάιβ
Εδώ Το Φως – Λάιβ
Το Προαίσθημα (Πέρασε Καιρός) – Λάιβ
Μη Μου Θυμώνεις Μάτια Μου – Λάιβ
Μικρή Πατρίδα – Λάιβ
Κλειδαριές – Live
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