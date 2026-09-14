Ta Mousika Genethlia – Duets (Live)

Didimotiho Blues – Live

Τα Βεγγαλικά Σου Μάτια – Λάιβ

Τι Πάθος – Λάιβ

Η Ελεύθερη κι Ωραία / Αν Υπάρχει Λόγος –

Νύχτα – Live

Paramithia – Live

Σε Μαγικά Νησιά / Mambo – Live

Ο Παλιός Στρατιώτης – Live

Δε Θέλω πια να ξαναρθείς – Λάιβ

Fragile – Live

Το Πεπρωμένο – Λάιβ

Granada – Live

Η Φαντασία – Live

Έτσι Είν’ Οι Άνθρωποι – Live

Καίμε Του Κόσμου – Λάιβ

Αναστενάζω / Τώρα Κλαις – Λάιβ

Στα Χρόνια Της Υπομονής – Live

Ξένος Για Σένα – Λάιβ

Καράβια Στη Στεριά – Live

Στην Αλάνα – Λάιβ

Μια Βραδιά Στο Λεβερκούζεν – Λάιβ

Εδώ Το Φως – Λάιβ

Το Προαίσθημα (Πέρασε Καιρός) – Λάιβ

Μη Μου Θυμώνεις Μάτια Μου – Λάιβ

Μικρή Πατρίδα – Λάιβ

Κλειδαριές – Live