Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2021
Skitzmix 20
Δέσποινα Βανδή
Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
SM20 Megamix (Mixed)
She Don’t Like That (Mike Felks Edit) [Mixed]
Get-Bus-E (Mixed)
Kickin’ Hard (Mixed)
Infinity (Rio & Juliano Edit) [Mixed]
Sound of Love (Pa Pa Pa) [Staccato Vs Blue Nature Edit] [Mixed]
Push It Again (Radio Edit) [Mixed]
Start the Game (Radio Mix) [Mixed]
9PM (Till I Come) [Mixed]
The Beauty and the Beat (Technoboy Remix) [Mixed]
Just Can’t Get Enough (Skam Mix) [Mixed]
Start Rocking (Cenoginerz Edit) [Mixed]
Painted Black (Syntone Edit) [Mixed]
Shake That ! (CJ Stone Mix) [Mixed]
Informer (Mixed)
Let Me Show You (Mixed)
Hardcore Salsa (Mixed)
Kernkraft 400 (Remix) [Mixed]
Kingdome Has Come (Mixed)
Skitz Classix Megamix II (Mixed)
Time After Time (Skitz Radio Remixx) [Mixed]
The Request (Skitz Airplay Edit) [Mixed]
Breakin the Law (Skitz Radio Mixx) [Mixed]
Livin a Lie (Skitz Airplay Edit) [Mixed]
Loaded with X (Skitz Airplay Edit) [Mixed]
Rockin’ Rhymes (Skitz Airplay Edit) [Mixed]
Final Eclipse (Skitz Radio Mixx) [Mixed]
Annihilating Rhythm (Skitz Radio Mixx) [Mixed]
Excalibur (Skitz Airplay Edit) [Mixed]
Gimme More (Gimme a Radio Mixx) [Mixed]
Run to Paradise (Mike Felks Club Edit) [Mixed]
Club Raid (Hands in the Air) [Radio Mixx] [Mixed]
Slave to the Music (Skitz Airplay Mixx) [Mixed]
Everything Is You (Skitz Radio Mixx) [Mixed]
Big Dipper (Skitz Airplay Mixx) [Mixed]
Bounce with Me (Clubb Edit) [Mixed]
The Original (Skitz Radio Mixx) [Mixed]
Για (Σκιτζ Αϊρπλέι Μιξ) [Μιξντ
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