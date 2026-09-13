Άλμπουμ

Ya Habibi

Δέσποινα Βανδή

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Ya Habibi
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με graffiti στυλ και γυναίκα τραγουδίστρια με φούξια φόρεμα.
2026
Na M’ Agapas
Τραγουδίστρια με κορσέ σε εξώφυλλο single με τίτλο «Καλά να περνάτε»
2025
Kala Na Pernate
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με γραφικά βινυλίων και έντονα χρώματα σε λευκό φόντο.
2025
Olo Lipis (Antonis Dimitriadis & Zafiris Logothetidis Remix)
Γυναίκα τραγουδίστρια ποζάρει με λευκό πουκάμισο-φόρεμα και μαύρες μπότες μπροστά από κόκκινα γράμματα
2025
Fainomeno
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα που ποζάρει καθιστή και κόκκινα τριαντάφυλλα στο έδαφος.
2025
Exo Emena
2025
Greek Full Love Non Stop Mix By Nikos Halkousis (DJ Mix)