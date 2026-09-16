Άλμπουμ

Kimisou Aggeloudi Mou

Δέσποινα Ολυμπίου

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Κιμήσου Αγγελούδι Μου
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με ξανθιά τραγουδίστρια που χαμογελά φορώντας μαύρο φόρεμα.
2026
Epitelous Megalosa
2025
To Panda Mov Ke I Bambooada
2025
To Panda Mov Ke I Bambooada
Γυναίκα με εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα ξαπλωμένη σε πολυθρόνα σε βραχώδες τοπίο.
2022
I Monaksia Tou Enos Stous Dio
Γυναίκα ξαπλωμένη σε ξερά χόρτα σε εξώφυλλο τραγουδιού
2021
Ki As Ehis Figi
Εξώφυλλο τραγουδιού με δύο χέρια να απλώνονται το ένα προς το άλλο και τίτλο «Απουσία»
2021
Apousia