Άλμπουμ

To Panda Mov Ke I Bambooada

Δέσποινα Ολυμπίου

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Κιμήσου Αγγελούδι Μου
    Το Μαγισσάκι
    Παραδοσιακό Νανούρισμα Σμύρνης
    Το Δέντρο Στολίζω
    Κύρα Του Φεγγαριού
    Nani Nani
    Κάλαντα Λαζάρου
    Το Φεγγάρι
    Bambooada
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με ξανθιά τραγουδίστρια που χαμογελά φορώντας μαύρο φόρεμα.
2026
Epitelous Megalosa
2025
To Panda Mov Ke I Bambooada
2024
Kimisou Aggeloudi Mou
Γυναίκα με εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα ξαπλωμένη σε πολυθρόνα σε βραχώδες τοπίο.
2022
I Monaksia Tou Enos Stous Dio
Γυναίκα ξαπλωμένη σε ξερά χόρτα σε εξώφυλλο τραγουδιού
2021
Ki As Ehis Figi
Εξώφυλλο τραγουδιού με δύο χέρια να απλώνονται το ένα προς το άλλο και τίτλο «Απουσία»
2021
Apousia