Άλμπουμ

Ti Agapi (Remix)

Δήμητρα Γαλάνη

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Τι Αγάπη – Ρεμίξ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με εικονογράφηση ζευγαριού που κρατιέται χέρι-χέρι μπροστά στη θάλασσα.
2026
Ti Agapi (Remix)
Εξώφυλλο του τραγουδιού «Πόσο Μισώ Να Σ' Αγαπώ» σε κόκκινο φόντο με σχέδιο καρδιάς και ψαλιδιού.
2025
Poso Miso Na S’ Agapo
Ασπρόμαυρο κοντινό πορτρέτο ώριμης γυναίκας με κοντά μαλλιά που στηρίζει το κεφάλι στο χέρι της.
2025
Mia Nihta Mono
2025
Δεύτερη Ζωή
Εξώφυλλο παιδικού τραγουδιού «Νάνι Πιτσινάνι» με δύο χρωματιστά πτηνά κάτω από τον ήλιο.
2025
Nani Pitsinani
2025
Nani Pitsinani