Δήμητρα Γαλάνη Βιογραφικό

Ως αρχισυντάκτης του MAD Magazine, η σκιαγράφηση του πορτρέτου της Δήμητρας Γαλάνη είναι η καταγραφή μιας πορείας που διαμόρφωσε το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Η Δήμητρα Γαλάνη δεν είναι απλώς μια σπουδαία τραγουδίστρια, αλλά μια δημιουργός που με τη χαρακτηριστική της χροιά έχει ενώσει γενιές ακροατών, κινούμενη με ευελιξία ανάμεσα στο έντεχνο, το λαϊκό, τη σύγχρονη ποπ και τη θεατρική μουσική.

Γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου του 1952 στην περιοχή των Ελληνορώσων στην Αθήνα, αν και οι ρίζες της κρατούν από την Πρέβεζα, την πόλη όπου μεγάλωσε και πέρασε μεγάλο μέρος των παιδικών της χρόνων. Η σχέση της με τη μουσική ξεκίνησε νωρίς, κάνοντας σοβαρές σπουδές στην κλασική κιθάρα και στη θεωρία της μουσικής. Αυτό το υπόβαθρο της έδωσε τα εφόδια όχι μόνο για να ερμηνεύει, αλλά και για να γράφει τα δικά της έργα.

Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960, σε ηλικία δεκαέξι ετών. Το 1969 έκανε την πρώτη της επίσημη εμφάνιση στη δισκογραφία, ερμηνεύοντας δύο τραγούδια στον δίσκο «Ένα χαμόγελο» των Δήμου Μούτση και Νίκου Γκάτσου. Τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, η φωνή της έγινε το όχημα για τα έργα των μεγαλύτερων συνθετών της εποχής. Συνεργάστηκε με δημιουργούς όπως οι Δήμος Μούτσης, Σταύρος Ξαρχάκος, Μάνος Χατζιδάκις, Ελένη Καραΐνδρου, Γιάννης Σπανός, Βασίλης Τσιτσάνης, Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Λοΐζος, Χριστόδουλος Χάλαρης, Γιώργος Χατζηνάσιος, Χρήστος Νικολόπουλος, Θάνος Μικρούτσικος, Αντώνης Βαρδής, Στέφανος Κορκολής, Μίμης Πλέσσας, Μάριος Τόκας, Γιάννης Μαρκόπουλος, Σταμάτης Κραουνάκης, Τάκης Σούκας, Λουκιανός Κηλαηδόνης, Γιώργος Κατσαρός, Νίκος Ιγνατιάδης, Νίκος Καρβέλας και Βασίλης Δημητρίου. Παράλληλα, τραγούδησε στίχους των Νίκου Γκάτσου, Οδυσσέα Ελύτη, Κωνσταντίνου Καβάφη, Μάνου Ελευθερίου, Κώστα Βίρβου, Κώστα Τριπολίτη, Λευτέρη Παπαδόπουλου, Λίνας Νικολακοπούλου και Παρασκευά Καρασούλου.

Πέρα από την ερμηνεία, η Δήμητρα Γαλάνη ανέπτυξε πλούσιο έργο ως συνθέτρια στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο αρχαίο δράμα. Στη δισκογραφία της συναντάμε συνθέσεις για παραστάσεις με τίτλους όπως: «Είσοδος, Πρόλογος, Πάροδος», «Στρατός Κρέοντα», «Ερχομός Φύλακα», «Φύλακας 1», «Α’ Στάσιμο», «Φύλακας 2», «Κρέων, Ισμήνη, Αντιγόνη, Β’ Στάσιμο», «Κρέων, Αίμων», «Γ’ Στάσιμο», «Κομμός 1», «Κομμός 2», «Κομμός 3», «Δ’ Στάσιμο», «Τειρεσίας» και «Ε’ Στάσιμο».

Στο σύμπαν του MAD, η διαχρονικότητα της Δήμητρας Γαλάνη αποδεικνύεται από τη σταθερή επαφή της με τις νεότερες γενιές. Στα Mad Video Music Awards του 2009, ανέβηκε στη σκηνή με τους Imam Baildi ερμηνεύοντας το τραγούδι «Τα χάρτινα». Επιπλέον, έχει συμμετάσχει στην κοινωνική πρωτοβουλία «Your Voice – Music Fights Back!» μαζί με τον Νίκο Μουρατίδη, ενώ το Mad Greekz φιλοξένησε διαγωνισμούς για τις ζωντανές εμφανίσεις της με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μέσα από το mad.gr, το κοινό ενημερώνεται διαρκώς για τα βήματά της: από την επανεκτέλεση του «Θα σ’ αγαπώ» για τηλεοπτική σειρά και το τραγούδι «Θηλιά» με τον Σεραφείμ Γιαννακόπουλο, μέχρι τις συνεντεύξεις της όπου παραδέχεται πως παλαιότερα «ντρεπόταν να γράψει μουσική». Η επιρροή της στους νέους αποτυπώνεται και σε εκπομπές όπως το Unplugged Stories, όπου καλλιτέχνες όπως η Αλεξάνδρα Μάγκου την αναφέρουν ως την ιδανική συνεργασία.

Διατηρώντας πάντα την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Δήμητρα Γαλάνη αφήνει το έργο της να μιλάει γι’ αυτήν, λειτουργώντας ως μέντορας για νέους δημιουργούς και προστατεύοντας με συνέπεια το καλλιτεχνικό της ήθος.