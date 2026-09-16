Άλμπουμ

Patrides Pou Den Ezisa

Δημήτρης Μπάσης

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Στο Ακρογιάλι Του Ουρανού
    Η Κούκλα
    Η Πόλη Που Δεν Έζησα – Ντουέτο
    Famagusta
    Να Μούνα Για Λίγο Εκεί
    Τα Περασμένα Θα Μιλήσουν
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Patrides Pou Den Ezisa
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με αφηρημένα γεωμετρικά σχήματα και μουσικές νότες.
2025
Afta Ta Dendra (Live)
2025
Sto Akrogiali Tou Ouranou
2025
Mnimes
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα τραγουδιστή σε κόκκινο φόντο
2025
Xeno Feggari
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με βυζαντινή αγιογραφία και τίτλους τραγουδιού.
2024
Terirem