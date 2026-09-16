Άλμπουμ

Mnimes

Δημήτρης Μπάσης

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Αναστασία
    Έξοδος
    Βυζαντινό Μου Κάστρο
    Terirem
    Χαρμολύπη
    Ναβαγος
    Arabesque
    Γεράκι
    Όρος
    Μαυρομάτα
    Νοσταλγία
    Μάτια Μου
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Patrides Pou Den Ezisa
2025
Patrides Pou Den Ezisa
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με αφηρημένα γεωμετρικά σχήματα και μουσικές νότες.
2025
Afta Ta Dendra (Live)
2025
Sto Akrogiali Tou Ouranou
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα τραγουδιστή σε κόκκινο φόντο
2025
Xeno Feggari
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με βυζαντινή αγιογραφία και τίτλους τραγουδιού.
2024
Terirem