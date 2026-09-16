Άιντε κι ήρθε το γεράκι

για να πιει ένα ουζάκι νέα να μας πει

κι όλοι στο χωριό

χαρήκαν τρέξαν και καλοντυθήκαν για ότι θα ακουστεί.

Μα κουβέντα δεν σταυρώνει μόνο τα φτερά απλώνει

Μόνο τα φτερά απλώνει και τινάζεται

Απ' τη σκόνη των ανθρώπων των πληγών και των ερώτων

των πληγών και των ερώτων που μοιράζεται

Πάω να το ξεπροβοδίσω

και να το ευχαριστήσω που δεν μίλησε

άγριος ο κόσμος Μήτσο

είπε πριν το χαιρετήσω και ξεκίνησε

Μα κουβέντα δεν σταυρώνει μόνο τα φτερά απλώνει

Μόνο τα φτερά απλώνει και τινάζεται

Απ' τη σκόνη των ανθρώπων των πληγών και των ερώτων

των πληγών και των ερώτων που μοιράζεται

Άιντε κι ήρθε το γεράκι με του κόσμου το φαρμάκι μες στο στόμα του

Κι όλοι γύρω του κρυμμένοι πεινασμένοι κι αγχωμένοι για τα λόγια του

Μα κουβέντα δεν σταυρώνει μόνο τα φτερά απλώνει

Μόνο τα φτερά απλώνει και τινάζεται

Κι είπε πριν το χαιρετήσω άγριος ο κόσμος Μήτσο

άγριος ο κόσμος Μήτσο και ξεψύχησε.