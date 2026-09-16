Γεράκι

Δημήτρης Μπάσης

Από το Άλμπουμ Mnimes που κυκλοφόρησε το 2025
Στίχοι

Άιντε κι ήρθε το γεράκι
για να πιει ένα ουζάκι νέα να μας πει
κι όλοι στο χωριό
χαρήκαν τρέξαν και καλοντυθήκαν για ότι θα ακουστεί.

Μα κουβέντα δεν σταυρώνει μόνο τα φτερά απλώνει
Μόνο τα φτερά απλώνει και τινάζεται
Απ' τη σκόνη των ανθρώπων των πληγών και των ερώτων
των πληγών και των ερώτων που μοιράζεται

Πάω να το ξεπροβοδίσω
και να το ευχαριστήσω που δεν μίλησε
άγριος ο κόσμος Μήτσο
είπε πριν το χαιρετήσω και ξεκίνησε

Μα κουβέντα δεν σταυρώνει μόνο τα φτερά απλώνει
Μόνο τα φτερά απλώνει και τινάζεται
Απ' τη σκόνη των ανθρώπων των πληγών και των ερώτων
των πληγών και των ερώτων που μοιράζεται

Άιντε κι ήρθε το γεράκι με του κόσμου το φαρμάκι μες στο στόμα του
Κι όλοι γύρω του κρυμμένοι πεινασμένοι κι αγχωμένοι για τα λόγια του

Μα κουβέντα δεν σταυρώνει μόνο τα φτερά απλώνει
Μόνο τα φτερά απλώνει και τινάζεται
Κι είπε πριν το χαιρετήσω άγριος ο κόσμος Μήτσο
άγριος ο κόσμος Μήτσο και ξεψύχησε.

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