Άλμπουμ

Little Notes

Δημήτρης Κοργιαλάς

Κυκλοφόρησε το 2006
Λίστα Τραγουδιών
    Diamonds
    Island Hopping
    Tainted Love
    Little Note
    Artwork
    Like It Or Not
    Bad Boy
    Rainy Days
    Rental Heart
    For A While
    My Sweet Enemy
    19 Years
    Tainted Love – Feat. Dimitris Korgialas
    Unconditional Love
    Black Lotus
    Shine
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2024
Tonight
Εξώφυλλο άλμπουμ με ράγες τρένου και αναγραφή Dimitris Korgialas - Berolina
2024
BEROLINA
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με ράγες τρένου σε θολό φόντο
2024
Ma ego mporo
Εξώφυλλο άλμπουμ με φωτεινό διάδρομο και τίτλους στα ελληνικά
2023
Chaos
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο άλμπουμ με συννεφιασμένο ουρανό και κείμενο
2022
De Tha ‘Rthis Xana
Εξώφυλλο τραγουδιού σε ασπρόμαυρο αφηρημένο φόντο με τον τίτλο Koita Me
2021
Koita Me