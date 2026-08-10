Άλμπουμ

Anastasia (O.S.T.)

Ελευθερία Αρβανιτάκη

Κυκλοφόρησε το 1993
Λίστα Τραγουδιών
    Αναστασία
    Το Μινόρε Μιας Δύσης (Θέλω Να Σε Δω)
    Το Ζεϊμπέκικο Της Αναστασίας
    Να’ χει η Νύχτα Άκρη
    Το Ξύπνημα Μιας Καινούργιας Ζωής
    Το Φωτισμένο της Παράθυρο
    Ένα Επικίνδυνο Χαμόγελο
    Νυκτερινή Λεωφόρος
    Έρωτας Στο Σπήλαιο
    Θέλω Να Σε Δω
    Τρία Γράμματα
    Να’ είχε η Νύχτα Άκρη Β’
    Εκδρομή – Απελευθέρωση
    Αναζήτηση Στους Δρόμους Της Πόλης
    Το Τέλος Μιας Σχέσης
    Απόδραση
    Το Θέμα Της Αναστασίας
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