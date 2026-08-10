Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 1993
Anastasia (O.S.T.)
Ελευθερία Αρβανιτάκη
Κυκλοφόρησε το 1993
Λίστα Τραγουδιών
Αναστασία
Το Μινόρε Μιας Δύσης (Θέλω Να Σε Δω)
Το Ζεϊμπέκικο Της Αναστασίας
Να’ χει η Νύχτα Άκρη
Το Ξύπνημα Μιας Καινούργιας Ζωής
Το Φωτισμένο της Παράθυρο
Ένα Επικίνδυνο Χαμόγελο
Νυκτερινή Λεωφόρος
Έρωτας Στο Σπήλαιο
Θέλω Να Σε Δω
Τρία Γράμματα
Να’ είχε η Νύχτα Άκρη Β’
Εκδρομή – Απελευθέρωση
Αναζήτηση Στους Δρόμους Της Πόλης
Το Τέλος Μιας Σχέσης
Απόδραση
Το Θέμα Της Αναστασίας
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη