Anastasia (O.S.T.)

Αναστασία

Το Μινόρε Μιας Δύσης (Θέλω Να Σε Δω)

Το Ζεϊμπέκικο Της Αναστασίας

Να’ χει η Νύχτα Άκρη

Το Ξύπνημα Μιας Καινούργιας Ζωής

Το Φωτισμένο της Παράθυρο

Ένα Επικίνδυνο Χαμόγελο

Νυκτερινή Λεωφόρος

Έρωτας Στο Σπήλαιο

Θέλω Να Σε Δω

Τρία Γράμματα

Να’ είχε η Νύχτα Άκρη Β’

Εκδρομή – Απελευθέρωση

Αναζήτηση Στους Δρόμους Της Πόλης

Το Τέλος Μιας Σχέσης

Απόδραση

Το Θέμα Της Αναστασίας