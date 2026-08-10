Να’ είχε η Νύχτα Άκρη Β’

Ελευθερία Αρβανιτάκη

Από το Άλμπουμ Anastasia (O.S.T.) που κυκλοφόρησε το 1993
Στίχοι

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