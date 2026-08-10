Άλμπουμ

Konta Sti Doxa Mia Stigmi (Mania)

Ελευθερία Αρβανιτάκη

Κυκλοφόρησε το 2007
Λίστα Τραγουδιών
    Πρωινό – Ινστρουμένταλ
    Οι Χήρες
    Στα Εστιατόρια Που Τρων Τα Συνεργεία
    Στην Αρχή Του Τραγουδιού
    Ένα Όχι
    Choros – Instrumental
    Βάλε μου να πιω
    Ξύπνημα – Ινστρουμένταλ
    Hellas Special
    Ανάμνηση – Ινστρουμένταλ
    Δόξα Δράμας
    Paidiko – Instrumental
    Νείλος
    Στέψι – Ινστρουμένταλ
    Μεταξωτή Αγάπη
    Κουδουνάκια – Ινστρουμεντάλ
    Η Σφίγγα
    Σελίνι – Ινστρουμένταλ
    Ερωτικό
    Τύμπανα – Ινστρουμένταλ
    Τα Έχει Χάσει Όλα
    Θρήνος – Ινστρουμένταλ
    Μη Φοβάσαι
    Παιχνίδι – Ινστρουμένταλ
    Parousia – Instrumental
    Doxastiko – Instrumental
    Ανατολή – Ινστρουμένταλ
    Θα Βάλω Στο Μαντήλι Σου
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