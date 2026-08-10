Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2007
Konta Sti Doxa Mia Stigmi (Mania)
Ελευθερία Αρβανιτάκη
Κυκλοφόρησε το 2007
Λίστα Τραγουδιών
Πρωινό – Ινστρουμένταλ
Οι Χήρες
Στα Εστιατόρια Που Τρων Τα Συνεργεία
Στην Αρχή Του Τραγουδιού
Ένα Όχι
Choros – Instrumental
Βάλε μου να πιω
Ξύπνημα – Ινστρουμένταλ
Hellas Special
Ανάμνηση – Ινστρουμένταλ
Δόξα Δράμας
Paidiko – Instrumental
Νείλος
Στέψι – Ινστρουμένταλ
Μεταξωτή Αγάπη
Κουδουνάκια – Ινστρουμεντάλ
Η Σφίγγα
Σελίνι – Ινστρουμένταλ
Ερωτικό
Τύμπανα – Ινστρουμένταλ
Τα Έχει Χάσει Όλα
Θρήνος – Ινστρουμένταλ
Μη Φοβάσαι
Παιχνίδι – Ινστρουμένταλ
Parousia – Instrumental
Doxastiko – Instrumental
Ανατολή – Ινστρουμένταλ
Θα Βάλω Στο Μαντήλι Σου
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