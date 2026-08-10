Konta Sti Doxa Mia Stigmi (Mania)

Πρωινό – Ινστρουμένταλ

Οι Χήρες

Στα Εστιατόρια Που Τρων Τα Συνεργεία

Στην Αρχή Του Τραγουδιού

Ένα Όχι

Choros – Instrumental

Βάλε μου να πιω

Ξύπνημα – Ινστρουμένταλ

Hellas Special

Ανάμνηση – Ινστρουμένταλ

Δόξα Δράμας

Paidiko – Instrumental

Νείλος

Στέψι – Ινστρουμένταλ

Μεταξωτή Αγάπη

Κουδουνάκια – Ινστρουμεντάλ

Η Σφίγγα

Σελίνι – Ινστρουμένταλ

Ερωτικό

Τύμπανα – Ινστρουμένταλ

Τα Έχει Χάσει Όλα

Θρήνος – Ινστρουμένταλ

Μη Φοβάσαι

Παιχνίδι – Ινστρουμένταλ

Parousia – Instrumental

Doxastiko – Instrumental

Ανατολή – Ινστρουμένταλ

Θα Βάλω Στο Μαντήλι Σου