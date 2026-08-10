Θα Βάλω Στο Μαντήλι Σου

Ελευθερία Αρβανιτάκη

Από το Άλμπουμ Konta Sti Doxa Mia Stigmi (Mania) που κυκλοφόρησε το 2007
Στίχοι

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