Άλμπουμ

Tou Kosmou Afto To Kati

Ελευθερία Αρβανιτάκη

Κυκλοφόρησε το 2018
Λίστα Τραγουδιών
    Του Κόσμου Αυτό Το Κάτι
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με χαμογελαστή τραγουδίστρια με λευκό σακάκι σε κόκκινο φόντο.
2025
Dio Psihoula
Εξώφυλλο δίσκου με γεωμετρικά χρωματιστά σχήματα και αναγραφόμενο κείμενο.
2024
Kai Simera Kai Avrio Kai Tora
Εξώφυλλο κυκλοφορίας με τίτλο «Αδυσώπητη Αγάπη» και ζωγραφισμένο πρόσωπο γυναίκας με δάκρυα.
2024
Adysopiti Agapi
Γραφικό με τίτλο τραγουδιού και λογότυπο του ραδιοφωνικού σταθμού 101.3 Δίεση σε κίτρινο-κόκκινο φόντο.
2023
Ta Kormia Kai Ta Machairia
Εξώφυλλο κυκλοφορίας «Φλόγα & Άνεμος» με μοναχικό δέντρο σε θολό τοπίο.
2023
Floga Kai Anemos (Original TV Series Soundtrack)
2022
80 Megala Tragoudia