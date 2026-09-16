Άλμπουμ

Pretty Girl

Έλενα Τσαγκρινού

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Pretty Girl
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ξανθιά γυναίκα ξαπλωμένη σε ροζ κρεβάτι με κορμάκι σε εξώφυλλο μουσικού single
2026
Kaigomai
Εξώφυλλο τραγουδιού με δύο τραγουδίστριες και τον τίτλο Social Media.
2025
Social Media
2025
Summer Love
Εξώφυλλο άλμπουμ με γυναίκα που κρατά χρωματιστό γυαλί μπροστά στο πρόσωπό της.
2024
Elena
Ροζ εξώφυλλο single με τίτλο Psemata και το όνομα Elena Tsagrinou
2024
PSEMATA
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναικεία χείλη και αναγραφή Elena Tsagrinou Amartolo
2024
Amartolo