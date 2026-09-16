Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2022
Athoos
Ελεωνόρα Ζουγανέλη
Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
Δεν Με Νοιάζει
Αν Ακόμα Μπορείς
Δικαίωμα μου
Ο Πιο Καλός Τραγουδιστής
Άδειας Ο Νους
Αν Ο Έρωτας Ζει
Στις Μέρες
Όμορφη
Θέλω Να Ζήσω
Στιγμές
Στη Σκοτεινότερη Στιγμή
Τίποτα Δεν Μας Φτάνει
Όπου Πας
Όπου Φυσάει Ο Άνεμος
Δεν Μετανιώνω
Είσαι Η Ζωή Μου
Ότι Αγαπάς
Μην Της Το Πεις
Ποτέ Δεν Θ’ Αγαπήσεις
Len’
Όλα Έχουν Φως
Κυρίες & Κύριοι
Ο Αχιλλέας απ’ Το Καιρό
Ηλία μου
Άνθρωπε Αγάπα
Εμείς Που Αγαπάμε
Ανοίγει Ο Ουρανός
Κάτω Απ’ Την Ακρόπολη
Το Ροκ Το Ελληνικό
Έλα Στην Αγκαλιά Μου
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη