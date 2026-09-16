Άλμπουμ

Athoos

Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Δεν Με Νοιάζει
    Αν Ακόμα Μπορείς
    Δικαίωμα μου
    Ο Πιο Καλός Τραγουδιστής
    Άδειας Ο Νους
    Αν Ο Έρωτας Ζει
    Στις Μέρες
    Όμορφη
    Θέλω Να Ζήσω
    Στιγμές
    Στη Σκοτεινότερη Στιγμή
    Τίποτα Δεν Μας Φτάνει
    Όπου Πας
    Όπου Φυσάει Ο Άνεμος
    Δεν Μετανιώνω
    Είσαι Η Ζωή Μου
    Ότι Αγαπάς
    Μην Της Το Πεις
    Ποτέ Δεν Θ’ Αγαπήσεις
    Len’
    Όλα Έχουν Φως
    Κυρίες & Κύριοι
    Ο Αχιλλέας απ’ Το Καιρό
    Ηλία μου
    Άνθρωπε Αγάπα
    Εμείς Που Αγαπάμε
    Ανοίγει Ο Ουρανός
    Κάτω Απ’ Την Ακρόπολη
    Το Ροκ Το Ελληνικό
    Έλα Στην Αγκαλιά Μου
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Άνδρας με κοστούμι ξαπλωμένος σε μπανιέρα, σε εξώφυλλο τραγουδιού
2026
Na Klais
Εξώφυλλο για το τραγούδι Ο Ύμνος των Πιτσιμπουίνων με πολύχρωμους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων
2026
O Imnos Ton Pitsibouinon
Εξώφυλλο live single με τραγουδίστρια στη σκηνή σε γαλαζοπράσινο φωτισμό.
2025
Kamia Fora (Live)
Εξώφυλλο τραγουδιού με σιλουέτες δύο χεριών να κρατιούνται στο ηλιοβασίλεμα
2025
S’ Eroteuomai
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με ασπρόμαυρα πορτρέτα ενός άνδρα και μιας γυναίκας και πορτοκαλί γράμματα.
2025
Ela Ela
Ξανθιά τραγουδίστρια με μαύρο μπουφάν και καλσόν σε εξώφυλλο single
2025
Gyali Sto Fos