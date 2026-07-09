Ελεωνόρα Ζουγανέλη Βιογραφικό

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, γεννημένη την 1η Φεβρουαρίου του 1983 στο Μαρούσι Αττικής, αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες, αγαπητές και ταλαντούχες ερμηνεύτριες της γενιάς της στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Έχοντας καταγωγή από τη Νάξο και τη Μύκονο, μεγάλωσε σε ένα απόλυτα καλλιτεχνικό περιβάλλον, καθώς είναι κόρη του πολυτάλαντου καλλιτέχνη Γιάννη Ζουγανέλη και της τραγουδίστριας Ισιδώρας Σιδέρη. Τα παιδικά της χρόνια ήταν γεμάτα από μελωδίες, θεατρικά κείμενα και καλλιτεχνικές αναζητήσεις. Συμμετείχε ως ηθοποιός σε διάφορες παιδικές θεατρικές παραστάσεις, αποδεικνύοντας από νωρίς την άνεσή της πάνω στο σανίδι, ενώ ταυτόχρονα δάνειζε τη φωνή της σε παιδικά τραγούδια. Η θεατρικότητα αυτή την ακολουθεί μέχρι και σήμερα, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι των ζωντανών της εμφανίσεων.

Το ουσιαστικό, επαγγελματικό της ξεκίνημα στον χώρο της δισκογραφίας πραγματοποιήθηκε το 2004, μια χρονιά-σταθμός για εκείνη. Τότε, έλαβε μέρος στη «Δεύτερη Ακρόαση Νέων Ερμηνευτών» της Μικρής Άρκτου, μια πρωτοβουλία του καταξιωμένου στιχουργού Παρασκευά Καρασούλου. Η ξεχωριστή χροιά της εντυπωσίασε, με αποτέλεσμα να διακριθεί και να συμμετάσχει στον ομότιτλο δίσκο της Μικρής Άρκτου, ερμηνεύοντας κομμάτια δημιουργών όπως ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, ο Κώστας Τσίρκας, καθώς και μελοποιημένη ποίηση της Μαρίας Πολυδούρη. Η μεγάλη καμπή στην καριέρα της, που την έκανε ευρέως γνωστή στο πανελλήνιο κοινό, ήρθε το 2008. Ο καταξιωμένος συνθέτης Αντώνης Μιτζέλος τής εμπιστεύτηκε το τραγούδι «Κόψε και μοίρασε στα δυο», σε στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Το τραγούδι αυτό συμπεριλήφθηκε στον πρώτο της προσωπικό δίσκο, ο οποίος έγινε πλατινένιος.

Έκτοτε, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έχτισε μια εξαιρετικά πλούσια δισκογραφία. Επιτυχίες όπως το «Σταθερό», το «Σαν τριαντάφυλλο», το «Το θαύμα έγινε», το «Αν μια φορά ρωτούσες», αλλά και τα «Παράξενη βροχή (Σώμα υποταγής)», «Γιατί γιατί γιατί», «Κηπουρός», «Δώδεκα παρά», «Έχω μια καρδιά», «Έπεσε έρωτας», «Να φυλάγεσαι», «Σ’ αγαπώ», «Νεράιδα μεθυσμένη (Χρώματα)», «Πέταξα» και «Ταρίφας», αποδεικνύουν το τεράστιο εύρος του ρεπερτορίου της. Παράλληλα, χάρισε τη φωνή της στο τραγούδι τίτλων της τηλεοπτικής σειράς «Το Ναυάγιο» και ερμήνευσε ζωντανά το θρυλικό «Καμιά Φορά». Στη διάρκεια της πορείας της κατέγραψε σημαντικές στιγμές στις ζωντανές της εμφανίσεις, όπως η συμμετοχή της στην Τελετή Λήξης των Αγώνων Special Olympics στο Καλλιμάρμαρο το 2011, καθώς και η εμφάνισή της στο Μουσικό Προαύλιο Badminton, πρωταγωνιστώντας σε αφιέρωμα στον Αλέκο Σακελλάριο με την Ορχήστρα Δωματίου Αθηνών.

Το MAD αποτελεί σταθερό συνοδοιπόρο στην πορεία της. Το 2009, η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή των Mad Video Music Awards με τους Brainwash Squad, παρουσιάζοντας μια ανατρεπτική μίξη του τραγουδιού «Έλα» με μεγάλη ξένη επιτυχία. Το δίκτυό μας έχει φιλοξενήσει την ίδια και τη μουσική της σε καινοτόμες δράσεις, όπως οι διαδικτυακές συναυλίες “HOL Web Concerts by Mad” και η οικολογική καμπάνια “MAD ACT NOW” για την Ώρα της Γης το 2010. Το 2013, προβάλαμε αποκλειστικά το μουσικό ντοκιμαντέρ για τον δίσκο της «Μετακόμιση Τώρα», ενώ έχει δώσει σημαντικές συνεντεύξεις στις εκπομπές μας: από την εκπομπή “OK” (Ιανουάριος 2009) μέχρι το “Mega Star” (Μάρτιος 2022), όπου εξομολογήθηκε την εμπειρία της από τη δημιουργία του άλμπουμ «Τι να λέμε τώρα» με τον μεγάλο δάσκαλο Σταμάτη Κραουνάκη. Μέσα από τη συχνότητα του MAD, το κοινό έχει απολαύσει τις συνεργασίες της με καλλιτέχνες όπως η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Γιάννης Κότσιρας και ο Γιώργος Καραδήμος (στο τραγούδι «Να Κλαις»), καθώς και τα βίντεο κλιπ για το «Σ’ Ερωτεύομαι», το «Γυαλί Στο Φως» και το νέο της τραγούδι τον Φεβρουάριο του 2025, «Δεν έχω οξυγόνο».

Παρά τη μεγάλη της αναγνωρισιμότητα, φροντίζει να κρατά μια διακριτική στάση όσον αφορά την προσωπική της ζωή. Η κληρονομιά της χτίζεται με συνέπεια μέσα από τις προσεγμένες συνεργασίες της και την αστείρευτη αγάπη της για την τέχνη.