Άλμπουμ

Hymns of the Olympic Games

Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Η Γη Μια Ολυμπιάδα
    Φοίβος Και Αθηνά
    Αρχαία Φλόγα
    Εθελοντισμός
    Σθένος
    Ώρα Ελλάδος
    Ειρήνη
    Στον Ολυμπιονίκη Μαραθωνοδρόμο Σπύρο Λούη
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Άνδρας με κοστούμι ξαπλωμένος σε μπανιέρα, σε εξώφυλλο τραγουδιού
2026
Na Klais
Εξώφυλλο για το τραγούδι Ο Ύμνος των Πιτσιμπουίνων με πολύχρωμους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων
2026
O Imnos Ton Pitsibouinon
Εξώφυλλο live single με τραγουδίστρια στη σκηνή σε γαλαζοπράσινο φωτισμό.
2025
Kamia Fora (Live)
Εξώφυλλο τραγουδιού με σιλουέτες δύο χεριών να κρατιούνται στο ηλιοβασίλεμα
2025
S’ Eroteuomai
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με ασπρόμαυρα πορτρέτα ενός άνδρα και μιας γυναίκας και πορτοκαλί γράμματα.
2025
Ela Ela
Ξανθιά τραγουδίστρια με μαύρο μπουφάν και καλσόν σε εξώφυλλο single
2025
Gyali Sto Fos