Άλμπουμ

Paraxeni Vrohi (Soma Ypotagis) [Feeling By Rania Kostaki]

Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Παράξενη Βροχή (Σώμα Υποταγής) –
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