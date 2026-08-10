Άλμπουμ

To Domatio Vrizo (Original Tv Series “Sasmos” Soundtrack)

Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Το Δωμάτιο Βρίζω – Original Tv Series “Σασμός” Soundtrack
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