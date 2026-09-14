Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2024
HARD POP
Ευαγγελία
Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
HALLUCINATION
MELODY OF ME AND YOU
I P’ ME TU P’ TE – Deborah De Luca Remix
ROCK IN
CONTROL
NON MI BASTI MAI
100 MESSAGGI – Deborah De Luca Remix
EVERY STEP
SEGUI LA STELLA – Deborah De Luca Remix
LUCE
HAMMER
LIQUID PRAYER
MISS CALIFORNIA – Deborah De Luca Remix
708
NISCIUNA COLPA – Deborah De Luca Remix
INIZIAMO DALLA FINE – Deborah De Luca Remix
WELCOME TO THE AFTERLIFE
IL TEMPO SCORRE
ΦΩΤΙΑ – Hard Mix
VACANZE ROMANE – Deborah De Luca Remix
PASSI
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη