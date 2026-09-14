Άλμπουμ

HARD POP

Ευαγγελία

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    HALLUCINATION
    MELODY OF ME AND YOU
    I P’ ME TU P’ TE – Deborah De Luca Remix
    ROCK IN
    CONTROL
    NON MI BASTI MAI
    100 MESSAGGI – Deborah De Luca Remix
    EVERY STEP
    SEGUI LA STELLA – Deborah De Luca Remix
    LUCE
    HAMMER
    LIQUID PRAYER
    MISS CALIFORNIA – Deborah De Luca Remix
    708
    NISCIUNA COLPA – Deborah De Luca Remix
    INIZIAMO DALLA FINE – Deborah De Luca Remix
    WELCOME TO THE AFTERLIFE
    IL TEMPO SCORRE
    ΦΩΤΙΑ – Hard Mix
    VACANZE ROMANE – Deborah De Luca Remix
    PASSI
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
NICOTINI
Εξώφυλλο τραγουδιού με δύο τραγουδίστριες σε κόκκινο φόντο.
2026
PARÉA (Tishev Remix)
Κολάζ με ξανθιά τραγουδίστρια σε ρετρό στυλ και τίτλο Evangelia Ena Nero
2026
ÉNA NERÓ
Εξώφυλλο single με δύο τραγουδίστριες σε κόκκινο και μπλε φόντο με τον τίτλο ΠΑΡΕΑ!
2026
PARÉA (co-starring Dara Ekimova)
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με πέντε γυναίκες καλλιτέχνιδες σε μπλε φόντο
2026
ΠΑΡΕΑ: Το Προοίμιο
Γυναίκα ξαπλωμένη σε πολυθρόνα και μπροστά παλιά τηλεόραση με άνδρα στην οθόνη.
2026
Γλυκό Μεθύσι