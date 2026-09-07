Άλμπουμ

NICOTINI

Ευαγγελία

Κυκλοφόρησε το 2026
Λίστα Τραγουδιών
    ΝΙΚΟΤΙΝΗ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με δύο τραγουδίστριες σε κόκκινο φόντο.
2026
PARÉA (Tishev Remix)
Κολάζ με ξανθιά τραγουδίστρια σε ρετρό στυλ και τίτλο Evangelia Ena Nero
2026
ÉNA NERÓ
Εξώφυλλο single με δύο τραγουδίστριες σε κόκκινο και μπλε φόντο με τον τίτλο ΠΑΡΕΑ!
2026
PARÉA (co-starring Dara Ekimova)
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με πέντε γυναίκες καλλιτέχνιδες σε μπλε φόντο
2026
ΠΑΡΕΑ: Το Προοίμιο
Γυναίκα ξαπλωμένη σε πολυθρόνα και μπροστά παλιά τηλεόραση με άνδρα στην οθόνη.
2026
Γλυκό Μεθύσι
Τρεις γυναίκες ποζάρουν μαζί σε καλλιτεχνικό εξώφυλλο μουσικού single
2026
Παρέα