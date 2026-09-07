[Текст на песента "NICOTINI"]
[Intro: Torino]
Torino, Pashata
[Chorus: Evangelia,
Torino
]
Νικοτίνη μέσα μου έχεις γίνει
Κι όταν με αφήνεις
Πιο πολύ ζητάω
Ей, никотини, сърцето ти взриви ми
И трябваха години, за да го събера
[Verse 1: Torino]
Пак минаха толко години и пак
Оставам си слепият влюбен глупак
Богат със пари, но в душата бедняк
И т'ва на историята ми е капак
Но как да кажа, че съм добре
Когато мисля си пак за теб?
Никотина в кръвта ми казва ми, че
Искам те, искам те, искам те
[Chorus: Evangelia,
Torino
]
Νικοτίνη μέσα μου έχεις γίνει
Κι όταν με αφήνεις
Πιο πολύ ζητάω
Ей, никотини, сърцето ти взриви ми
И трябваха години, за да го събера
[Post-Chorus: Evangelia]
Λα-λα, λα-λα λα-λα, λα
Λα-λα λα-λα, λα
Λα-λα, λα-λα, λα-λα
Λα-λα, λα-λα λα-λα, λα
Λα-λα, λα-λα, λα
Λα-λα, λα-λα, λα-λα
[Verse 2: Pashata]
Мисля си за тебе доста често
Обади се да ти кажа нещо
Тази вечер май ще е горещо
Подсказва чувството ми шесто
Искаш ли да ходиме на парти
Да свалиме всички наши карти?
Аз и ти извън всякакви стандарти
Морето, небето и две сърца горящи
[Chorus: Evangelia,
Torino
]
Νικοτίνη μέσα μου έχεις γίνει
Κι όταν με αφήνεις
Πιο πολύ ζητάω
Ей, никотини, сърцето ти взриви ми
И трябваха години, за да го събера
[Verse 3: Evangelia]
Θέλω να κάνω πολλά όταν θα σε συναντήσω
Θέλω να κάνω βουτιά μόνο πάνω στο κορμί σου
Μίλα μου πάλι σιγά
Απ' τα λόγια να μεθύσω
Το άρωμά σου κάνει πολλά
Με ζαλίζει, με τρελένει
Η καρδιά και το μυαλό μου αρωσταίνει
Μεθύζει με τη σκέψη
Και φαντάσου να ερχόσουνα κοντά
[Chorus: Evangelia,
Torino
]
Νικοτίνη μέσα μου έχεις γίνει
Κι όταν με αφήνεις
Πιο πολύ ζητάω
Ей, никотини, сърцето ти взриви ми
И трябваха години, за да го събера
[Outro: Evangelia]
Λα-λα, λα-λα λα-λα, λα
Λα-λα, λα-λα, λα
Λα-λα, λα-λα, λα-λα